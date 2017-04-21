В Харьковской области мужчина убил своего пасынка

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы Чугуевского района о том, что ее соседи ссорятся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

При выезде на место происшествия правоохранители обнаружили 30-летнего мужчину с рубленой раной головы и переломом челюсти. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Чугуевскую центральную районную больницу, где от полученных травм он скончался.

Правоохранители установили личность подозреваемого - им оказался 55-летний сожитель матери умершего. Мужчина рассказал, что во время употребления алкогольных напитков у него с пасынком возникла ссора, которая переросла в драку. После чего он взял топор и нанес несколько ударов по голове молодому человеку.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.