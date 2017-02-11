 

В Харьковской области мужчина украл тележку из магазина: хотел обменять на еду и водку

11 февраля 2017 г. 10:49
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В Дергачевский ОП обратился охранник магазина и рассказал, что неизвестный мужчина украл тележку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сумма ущерба составила 1 тысячу гривен. Правоохранители задержали 40-летнего местного житля. Он признался, что хотел обменять украденное на еду и водку.

Следователь Дергачевского ОП внес данный факт в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

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