В Харьковской области мужчина украл тележку из магазина: хотел обменять на еду и водку

В Дергачевский ОП обратился охранник магазина и рассказал, что неизвестный мужчина украл тележку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сумма ущерба составила 1 тысячу гривен. Правоохранители задержали 40-летнего местного житля. Он признался, что хотел обменять украденное на еду и водку.

Следователь Дергачевского ОП внес данный факт в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.