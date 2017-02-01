 

В Харьковской области осудили телефонного мошенника

01 февраля 2017 г. 15:37
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Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 33-летнего мужчину в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчина получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.
Установлено три преступных эпизода – в октябре 2016 года. Жертвами злоумышленника стали три жительницы Дергачевского района (85, 76 и 58 лет). 

Жертвам звонили на стационарные телефоны и сообщали, что их сын или внук совершил ДТП, в котором пострадали люди. Злоумышленники просили деньги на лечение. Женщины отдавали им все, что у них было. Двое из них передали 3 тыс.грн. и 2,5 тыс.грн.

С третей женщины они требовали 3 тыс.долларов США, но у женщины было только 5 тыс.грн. Злоумышленник согласился на эту сумму и потребовал отдать все золотые изделия, которые есть дома. Украшениями мужчина получил еще 9 тыс.грн.
Осужденный занимался тем, что ездил к жертвам. Что же касается мужчины, который совершал звонки, то в его отношении выделено отдельное производство.

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