 

В Харьковской области отец молотком убил сына

01 марта 2017 г. 11:32
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В Харьковский ОП поступила информация от 49-летней жительницы г.Южный о том, что ее муж убил их 30-летнего сына. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
На место происшествия выехала СОГ. Подозреваемого задержали на месте, он не отрицал своей вины.

Установлено, что в тот день отец и сын поссорились. Из-за поведения сына отец был очень зол. Он дождался, пока сын заснет, взял молоток и несколько раз ударил мужчину по голове. От этих травм сын умер. Когда мужчина осознал, что сделал, то позвонил жене, которая и вызвала правоохранителей.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие продолжается.

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