 

В Харьковской области предупредили незаконную аренду более 200 гектаров земли

20 декабря 2016 г. 17:40
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Хозяйственный суд  области поддержал позицию Барвинковского отдела Лозовской местной прокуратуры и в полной мере удовлетворил иск по поводу отмены распоряжения райгосадминистрации на разработку проекта незаконно отведенных земель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В 2011 году районная государственная администрация дала одному из фермерских хозяйств разрешение на разработку проектов землеустройства по поводу отведения земельных участков с целью оформления права аренды сроком на 49 лет.

Однако это разрешение было выдано с нарушением действующего законодательства. Так, не были проведены земельные торги.

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