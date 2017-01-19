 

В Харьковской области преступная группа обокрала государство на 18 миллионов гривен

19 января 2017 г. 15:01
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Правоохранительными органами Харьковской области разоблачена преступная группировка в составе 4 человек, которые на протяжении 2014 - 2016 путем злоупотребления служебным положением и подделки официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн грн, выделенными на государственные закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области.

Всем членам организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс грн.

С целью обеспечения возмещения ущерба, следственным судьей наложен арест на имущество подозреваемых, а именно: 3 квартиры в г.Харькове, 2 дома в г.Харькове и Харьковской области, нежилые помещения в г. Харькове и 3 автомобиля .

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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