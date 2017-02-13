 

В Харьковской области ссора между супругами закончилась поножовщиной

13 февраля 2017 г. 10:43
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В больницу Лозовского района был доставлен 52-летний мужчина с колото-резаной раной груди. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что между мужчиной и его гражданской женой произошла ссора. 52-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в грудь.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине вручили уведомление о подозрении в совершении данного преступления. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.

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