В Харьковской области задержали вандала

Сообщение о том, что на кладбище разрушено надгробие и похищен металлический памятник поступило в дежурную часть от 80-летней местной жительницы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемого - безработного жителя поселка Хорошево. Как выяснилось, мужчина был пьян, когда зашел на местное кладбище. Там он снял с надгробия памятник и спрятал его на свалке. На следующий день сдал в пункт приема металлолома. Полученные деньги злоумышленник потратил на продукты питания и водку.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.