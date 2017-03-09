 

В Харьковской области женщина задушила свою приемную мать

09 марта 2017 г. 12:47
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Богодуховский отдел Дергачевской местной прокуратуры направил в Богодуховский районный суд области обвинительный акт в отношении 31-летней женщины, которая подозревается в умышленном убийстве названной мамы (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Между женщинами постоянно возникали ссоры. Во время очередного спора в декабре 2016 года, приемная мать начала упрекать свою приемную дочь, что та нигде не работает, ничем не занимается и живет вместе со своей дочерью на ее пенсию. Обе женщины были пьяны. Дочь разозлилась, толкнула маму на диван, схватила шарф, который лежал рядом и задушила 62-летнюю женщину.
 
Сейчас по требованию прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Несовершеннолетняя дочь арестованной находится с отцом.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

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