В Харьковской области женщина задушила свою приемную мать

Богодуховский отдел Дергачевской местной прокуратуры направил в Богодуховский районный суд области обвинительный акт в отношении 31-летней женщины, которая подозревается в умышленном убийстве названной мамы (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Между женщинами постоянно возникали ссоры. Во время очередного спора в декабре 2016 года, приемная мать начала упрекать свою приемную дочь, что та нигде не работает, ничем не занимается и живет вместе со своей дочерью на ее пенсию. Обе женщины были пьяны. Дочь разозлилась, толкнула маму на диван, схватила шарф, который лежал рядом и задушила 62-летнюю женщину.



Сейчас по требованию прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.



Несовершеннолетняя дочь арестованной находится с отцом.



Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.