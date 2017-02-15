В Харьковской области женщину ограбили в подъезде

В Купянский ОП обратилась 39-летняя жительница пгт Ковшаровка. Она рассказала, что неизвестный мужчина отобрал у нее пакет и сумочку с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что женщина ехала в лифте с неизвестным мужчиной и когда выходила на первый этаж, злоумышленник сбил ее с ног и отобрал вещи.

Правоохранители задержали подозреваемого – 42-летнего жителя района, который уже находился в розыске. Он не отрицал своей вины и сказал, что напал на женщину из-за нехватки денег.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.