 

В Индии воры украли у нобелевского лауреата сертификат премии

07 февраля 2017 г. 16:13
Источник: УНИАН
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б этом сообщает Русская служба ВВС. Как сообщил сам Сатьяртхи, который сейчас находится за границей, кража произошла во вторник утром, когда в доме никого не было.

"Замок в двери моего дома был взломан, были украдены мой сертификат и копия медали, а также кое-какие другие вещи. Мы все еще проверяем, что пропало из дома", - рассказал активист.

По информации индийских СМИ, воры также вынесли из дома драгоценности и электронику. В 2014 году Кайлаш Сатьяртхи стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. Награда была присуждена за борьбу против похищений и эксплуатации детей в Индии. 63-летний правозащитник является основателем организации Bachpan Bachao Andolan (движение "Спасем детство"), которая борется против рабства и нарушения прав детей. Организации удалось защитить и освободить от тяжелых условий труда несколько десятков тысяч детей.

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