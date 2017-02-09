 

В Испании обнаружили тайник с документами террористов GRAPO

09 февраля 2017 г. 17:08
Источник: РБК-Украина
29 просмотров

В Испании обнаружили тайник членов террористической организации GRAPO ("Антифашистские революционные группы - 1 октября"). Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Испании.

Сообщается, что тайник обнаружили в районе Сьерра-Норте в провинции Мадрид. По данным правоохранительных органов, в нем находились различные документы, связанные с потенциальными целями террористов, а также материально-техническим обеспечением GRAPO.

Предполагается, что террористы активно использовали тайник в 2000 году.

Отметим, группировка GRAPO откололась от испанских коммунистов в 1970-е годы. Первый теракт был осуществлен в августе 1975 года, в результате которого в Мадриде был убит агент гражданской гвардии. С того времени жертвами террористов стали почти 90 человек. Кроме того, группировка организовывала несколько взрывов, направленных против объектов НАТО.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.