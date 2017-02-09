В Испании обнаружили тайник с документами террористов GRAPO

В Испании обнаружили тайник членов террористической организации GRAPO ("Антифашистские революционные группы - 1 октября"). Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Испании.

Сообщается, что тайник обнаружили в районе Сьерра-Норте в провинции Мадрид. По данным правоохранительных органов, в нем находились различные документы, связанные с потенциальными целями террористов, а также материально-техническим обеспечением GRAPO.

Предполагается, что террористы активно использовали тайник в 2000 году.

Отметим, группировка GRAPO откололась от испанских коммунистов в 1970-е годы. Первый теракт был осуществлен в августе 1975 года, в результате которого в Мадриде был убит агент гражданской гвардии. С того времени жертвами террористов стали почти 90 человек. Кроме того, группировка организовывала несколько взрывов, направленных против объектов НАТО.