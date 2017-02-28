В Киеве "копы" пообещали 100 тыс. грн за поимку грабителя, который оставляет после себя шоколадки

Киевская полиция разыскивает грабителя банков, который оставляет после себя на месте преступления шоколадки или конфеты. "Копы" обещают за поимку грабителя 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Мужчина выбирает банки, в которых нет охраны. К тому же он ни разу не применял оружия во время угроз. В нескольких случаях грабитель даже назывался клиентом банка и требовал отвести его к кабинету директора, которого заставлял открывать сейф с деньгами. Обычно после каждого такого преступления как "компенсацию" мужчина оставляет шоколадки или конфеты. Это, так сказать, его "фирменный" почерк", - подчеркнули в полиции.

Сообщается, что на прошлой неделе он грабил банки на улице Васильковской в Голосеевском районе Киева. Мужчина зашел в помещение одного из коммерческих банков и заставил отдать ему деньги, угрожая пистолетом.

Всего мужчина совершил более десяти краж. Он орудует в столице на протяжении нескольких лет.