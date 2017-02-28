 

В Киеве "копы" пообещали 100 тыс. грн за поимку грабителя, который оставляет после себя шоколадки

28 февраля 2017 г. 9:21
Источник: РБК-Украина
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Киевская полиция разыскивает грабителя банков, который оставляет после себя на месте преступления шоколадки или конфеты. "Копы" обещают за поимку грабителя 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Мужчина выбирает банки, в которых нет охраны. К тому же он ни разу не применял оружия во время угроз. В нескольких случаях грабитель даже назывался клиентом банка и требовал отвести его к кабинету директора, которого заставлял открывать сейф с деньгами. Обычно после каждого такого преступления как "компенсацию" мужчина оставляет шоколадки или конфеты. Это, так сказать, его "фирменный" почерк", - подчеркнули в полиции.

Сообщается, что  на прошлой неделе он грабил банки  на улице Васильковской в Голосеевском районе Киева. Мужчина зашел в помещение одного из коммерческих банков и заставил отдать ему деньги, угрожая пистолетом. 

Всего мужчина совершил более десяти краж. Он орудует в столице на протяжении нескольких лет.

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