В Киеве начались стычки на мероприятиях к 9 мая

09 мая 2017 г. 11:35
Источник: РБК-Украина
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Сегодня около 10 часов утра в районе метро "Арсенальная" в Киеве на акции ко Дню победы под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" произошла потасовка.

Организаторы акции в соцсети Facebook призывали граждан прийти на акцию с портретом своего родственника или знакомого, участника Второй мировой войны и почтить память погибших. Стычка произошла между гражданскими активистами и людьми в военной форме. У одного из противников акции одежда с символикой батальона "Донбасс". Противники акции держат в руках плакаты с информацией о репрессиях советской власти во время Второй мировой.

"Движение марша начнется в 11 часов утра от ул. Московской по ул. Ивана Мазепы в направлении Парка Вечной Славы, где все участники марша возложат цветы и почтят память героев у памятника "Обелиск на могиле неизвестного солдата", - отмечают организаторы акции.

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