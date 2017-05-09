В Киеве начались стычки на мероприятиях к 9 мая

Сегодня около 10 часов утра в районе метро "Арсенальная" в Киеве на акции ко Дню победы под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" произошла потасовка.

Организаторы акции в соцсети Facebook призывали граждан прийти на акцию с портретом своего родственника или знакомого, участника Второй мировой войны и почтить память погибших. Стычка произошла между гражданскими активистами и людьми в военной форме. У одного из противников акции одежда с символикой батальона "Донбасс". Противники акции держат в руках плакаты с информацией о репрессиях советской власти во время Второй мировой.

"Движение марша начнется в 11 часов утра от ул. Московской по ул. Ивана Мазепы в направлении Парка Вечной Славы, где все участники марша возложат цветы и почтят память героев у памятника "Обелиск на могиле неизвестного солдата", - отмечают организаторы акции.