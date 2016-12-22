 

В Киеве при сносе МАФов пострадали пять человек

22 декабря 2016 г. 16:45
Источник: РБК-Украина
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В Киеве при сносе МАФов на улице Политехнической пострадали пять человек, из них двое полицейских. Об этом говорится в сообщении полиции Киева. Сообщается, что около 150 правоохранителей заступили на охрану порядка на Политехнической.

"Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. Вскоре на место происшествия прибыл народный депутат Украины с группой лиц. Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись", - говорится в сообщении.

В результате конфликта пострадали пять человек, из них двое - сотрудники полиции. На данный момент решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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