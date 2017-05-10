В Киеве разрушили "зеленую" инсталляцию на месте памятника Ленину

10 мая 2017 г. 15:35
Источник: Сегодня
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В столице неизвестные сорвали растения, мяту и розмарин, которыми был украшен постамент снесенного памятника Ленину на бульваре Шевченко.

Напомним, неделю назад в рамках проекта "Общественное соглашение" здесь создали инсталляцию "Ритуал природы" авторства мексиканской художницы Исы Каррильо.

"Основная цель проекта "Общественное соглашение" – создать пространство для дискуссии по важным вопросам. Что помнить и что забывать? Кто создает политику памяти? Какими сегодня могут быть памятные объекты? Что и кто наполняет публичное пространство? Что такое декоммунизация и можно ли считать ее эффективной? Современная история места, вокруг которого создан проект, началась с неоднозначного акта деконструкции. Поэтому акт разрушения инсталляции мексиканской художницы Исы Каррильо "Ритуал природы" тоже рассматриваем как вклад в дискуссию", – сообщили в фонде "Изоляция".

Инсталляцию сегодня обещали восстановить. "Вопреки всему она будет продолжаться до 17 мая", – говорят организаторы.

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