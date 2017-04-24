В Киеве вандалы осквернили могилу Леси Украинки

Вандалы, личности которых пока не установлены, замахнулись на грабеж могилы поэтессы Леси Украинки в Киеве. Как сообщает "Вартові. Еспресо", ночью преступники пробрались на место захоронения легендарной писательницы, похитив бронзовые элементы памятника, возведенному в ее честь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что могила знаменитой украинской поэтессы Леси Украинки считается памятником истории национального значения, который существует с 1913 года. Похоронена поэтесса на столичном Байковом кладбище.