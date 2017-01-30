В Киеве заблокировали офисы четырех банков РФ

Четые центральных офисов российских банков ПИБ, Сбербанк, БМ-Банк Альфа-банка блокируют члены партии "Национальный корпус", котарая была создана создана по инициативе членов общественной организации "Гражданский корпус "Азов". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Клиентов банков встречают с балалайками и плакатами "Добро пожаловать в Россию".

Активисты также обклеили витрины банков плакатами с призывом забирать из них средства и требуют закрыть связанные с РФ украинские банки и арестовать главу НБУ Валерию Гонтареву.

Тем не менее, проходу сотрудников и клиентов в банки не препятствуют.

На месте прохождения акций присутствуют правоохранители. Они не вмешиваются в происходящее.