 

В Киеве заблокировали офисы четырех банков РФ

30 января 2017 г. 14:35
Источник: Корреспондент.net
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Четые центральных офисов российских банков ПИБ, Сбербанк, БМ-Банк Альфа-банка блокируют члены партии "Национальный корпус", котарая была создана создана по инициативе членов общественной организации "Гражданский корпус "Азов". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Клиентов банков встречают с балалайками и плакатами "Добро пожаловать в Россию".

Активисты также обклеили витрины банков плакатами с призывом забирать из них средства и требуют закрыть связанные с РФ украинские банки и арестовать главу НБУ Валерию Гонтареву.

Тем не менее, проходу сотрудников и клиентов в банки не препятствуют.

На месте прохождения акций присутствуют правоохранители. Они не вмешиваются в происходящее.

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