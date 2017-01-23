В Китае в 2016 году был отмечен рекордный рост рождаемости в этом веке

В Китай в прошлом году родились 17,86 млн человек, заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ян Вэньчжуан.

Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года.

Таких показателей удалось достичь несмотря на то, что число женщин детородного возраста снизилось на 5 млн человек. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.

Как считают китайские власти, отмена политики "одна семья - один ребенок" оказалась "очень своевременной и очень эффективной", сообщает BBC.

Политика "одна семья - один ребенок" была введена в 1979 году, чтобы ограничить прирост населения. Для тех, кто хотел иметь двух детей, были предусмотрены штрафы и другие наказания. В результате число работающих граждан начало сокращаться, и власти начали опасаться, что работающие китайцы скоро не смогут содержать стремительно стареющее население.

В результате Китай в конце октября 2015 года решил внести поправки в демографическую политику, разрешив семьям иметь по двое детей.

При этом многие китайские семьи специально планировали рождение ребенка на год Обезьяны, который начался 8 февраля 2016 года по местному календарю и завершится 28 января 2017 года.

Согласно китайскому гороскопу, родившиеся в год Обезьяны люди отличаются умом, сообразительностью и обаянием. Этот год считается более престижным для рождения ребенка, чем предыдущий год Овцы или следующий год Петуха. Влияние гороскопа на рождаемость в Китае по-прежнему велико: к примеру, в год Дракона в стране рождается почти на 2% больше детей, чем в остальные годы.

В начале 2016 года сообщалось, что число бронирований в родильном доме в Пекине, принадлежащем Harmonicare Medical Holdings, на период после 8 февраля подскочило на 30%. При этом германская фармкомпания Merck AG заявляла о повышении продаж лекарств от бесплодия в Китае в конце 2015 года.

"Я уверен, что количество новорожденных в Китае существенно вырастет в 2016 году, - полагает вице-президент Harmonicare Чжэнь Вэй. Его компания является крупнейшим в стране частным оператором родильных домов. - В китайской традиции год Овцы считается наименее удачным в плане рождения ребенка, так что многие родители отложили беременность до нового года".