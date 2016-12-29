В Комаровском детском доме открыли обновленное медицинское отделение

Несколько секунд на разрезание ленточки и медицинское отделение в Комаровском доме-интернате официально открыто. Теперь у воспитанников учреждения есть свой физиотерапевтический кабинет и обновленное приемное отделение, отмечает заместитель директора по внешнеэкономической деятельности фармкомпании "Здоровье" Егор Доровской.

Егор Доровской, зам. дир. по внешнеэкономической деят-ти фарм компании "Здоровье":

Дети лишены очень многого и нуждаются во внимании, заботах, и сегодня я рад видеть детей, живущих в тепле, в хорошем уходе. И, конечно, дети для нас - это самое главное в жизни. Мы работаем системно и работаем на улучшения качества жизни детей в данном детском доме.

Директор дома-интерната Евгений Усов не нарадуется обновленному отделению. Говорит: никакого ремонта, а тем более модернизации оборудования тут не проводилось еще с 1965-го года. Теперь же тут есть не только палаты для заболевших деток, но и кабинеты, где они могут получить комплексное лечение и профилактику. В физиотерапевтическом кабинете появились ингаляторы, аппарат для УВЧ-терапии, аромалампа и кварцевый облучатель.

Евгений Усов, директор Комаровского детского дома-интерната:

Это буквально счастье для нас. Потому как медицина - это лицо любого учреждения и от того, как это будет работать, во многом зависит и настроение, и здоровье детей. Мы на сегодня имеем замечательный стоматологический кабинет. Это все подарок фармкомпании "Здоровье". Это только то, что сделано в этом году.

С Комаровским детским домом компания "Здоровье" уже 15 лет. За это время это детское учреждение стало, фактически, подразделением завода, рассказывает заместитель генерального директора фармкомпании Валерий Чередниченко. Силами компании были отремонтированы крыша с котельной, обновлены фасад и окна, обновлена столовая. Но останавливаться на этом в "Здоровье" не планируют.

Валерий Чередниченко, зам. ген. директора фармкомпании "Здоровье":

Думали, что мы один раз придем, сделаем и оно будет функционировать. Но, к сожалению, в этом случае не получается. Здесь надо работать ежедневно. У нас существует план работ. В этом году мы собираемся переходить на второй этаж, что касается реконструкции, это жилые палаты, помещения, в которых находятся детки.

Не забыли и в фармкомпании и о новогодних подарках. После костюмированной сказки "Золушка", которую подготовили воспитатели со своими воспитанниками, всем вручили вкусные подарки.