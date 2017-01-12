В крушении Ту-154 над Черным морем не нашли виновных

Несколько дней назад были завершены взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, который разбился 25 декабря 2016 года. Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Террористическая версия крушения Ту-154, летевшего с гуманитарной миссией на российскую военную базу в Сирию,не называлась в числе приоритетных, однако отрабатывалась ФСБ и главным военным следственным управлением СКР.

В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы поэтапно извлекаемых со дна Черного моря обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза.

Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как рассказал изданию близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла.

Также всем задействованным в расследовании экспертам - как взрывотехникам, так и судебным медикам - пришлось искать и сами осколки. Начинка как штатной, так и самодельной бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона.