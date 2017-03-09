 

В Луганске школьники принесли цветы к памятнику Шевченко

09 марта 2017 г. 16:11
Источник: ЛІГА.net
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В оккупированном Луганске несколько школьников сегодня пришли к памятнику Шевченко, чтобы возложить цветы.

Таким образом они решили вспомнить и отметить день рождения Великого Кобзаря.

"Отношение к этой дате у меня не изменилось, с учетом, что сокращены часы по украинскому языку и литературе, сам продолжаю читать его стихи, которые, как никогда, сейчас актуальны, готовлюсь к сдаче ВНО. Буду поступать в Украине", - сказал старшеклассник Михаил, имя которого изменено в целях безопасности.

Он не смог уточнить информацию о том, что якобы сепаратистское движение Мир Луганщине и организация Молодая Гвардия "организовали" несколько школьников для возложения цветов.

"Я не знаю, пришел сюда утром сам со своим другом, читать стихи, как раньше на украинском, не рискнул, конечно, сейчас", - добавил Михаил.

В то же время на сайтах боевиков появилась пропагандистская информация о том, что школьники собрались у памятника Шевченко, чтобы показать, что он человек русской крови и русской души.

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