В Луганской области местный житель подорвался на минном поле

Разведка Минобороны заявляет о гибели гражданского лица в результате на минном поле в Луганской области 17 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны.

"Противник продолжает скрытное минирование местности в районе проведения АТО без установки соответствующих указателей, предупреждающих об опасности. В Славяносербском районе Луганской области местное население не уведомили об установке новых минно-взрывных заграждений", - сказано в нем.

По причине отсутствия сообщений о минировании 17 января на растяжке подорвался и погиб местный житель Ивасин Анатолий Семенович.