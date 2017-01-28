 

В Луганской области местный житель подорвался на минном поле

28 января 2017 г. 19:00
Источник: Украинские новости
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Разведка Минобороны заявляет о гибели гражданского лица в результате на минном поле в Луганской области 17 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны.

"Противник продолжает скрытное минирование местности в районе проведения АТО без установки соответствующих указателей, предупреждающих об опасности. В Славяносербском районе Луганской области местное население не уведомили об установке новых минно-взрывных заграждений", - сказано в нем.

По причине отсутствия сообщений о минировании 17 января на растяжке подорвался и погиб местный житель Ивасин Анатолий Семенович.

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