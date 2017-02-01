В МИД Украины объяснили правила получения виз США

Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook рассказал о новых правилах получения виз США. Теперь вводится обязательное личное интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более чем год назад перед датой представления документов на следующую визу.

В то же время, оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.

Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы истек более года назад, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведение собеседования с уполномоченным работником американского консульства.

