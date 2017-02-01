В Минске милиционеры несколько часов удерживали украинского журналиста

В столице Беларуси правоохранители задержали журналиста "Общественного ТВ Донбасса" Виталия Сизова.

Сизов прибыл в Минск, чтобы сделать репортаж о заседании Трехсторонней контактной группы, журналист имел аккредитацию Министерства иностранных дел Беларуси.

"В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки. Сейчас связи с Сизовым нет, его задержали", - написал на своей странице в Facebook журналист Алексей Мацука.

В 6:00 утра Виталия Сизова отпустили с требованием "срочно покинуть Беларусь".