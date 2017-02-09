В Минске на книжной ярмарке выставили антиукраинские издания

На Минской международной книжной ярмарке российские издательства выставили на свои стенды книги авторов из РФ о террористах в Донбассе, а также скандальные сочинения украинца Олеся Бузины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению? на выставленные книги пожаловались посетители. 9 февраля утром эту литературу убрали, заверили в издательстве "Макбел", которое является организатором выставки.

В частности, российское издательство "Книжный мир" представило книги "Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы" Геннадия Дубового, "Донбасс: от Славянска до Дебальцево" Михаила Поликарпова, "Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы", автор Эль Мюрид.

Также были выставлены книги покойного Олеся Бузины - "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба: как придумали Украину".