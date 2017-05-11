В некоторых домах временно прекращено водоснабжение

В некоторых домах нескольких районов Харькова сегодня, 11 мая, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на ул. Героев Труда, 28 (п. №3, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 244, водоснабжение восстановят до 13:00, на пр. Гагарина, 176 (кор. №5, п. №2, стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Киргизской, 1, 3, 5, 7, 9, 6, 5-а, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д,13, ул. Монюшко, 3, 3-а, 12, 12-а, 14, 16, ремонт закончат до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Старопрудной, 4 (п. №1, спаренный стояк), воду дадут до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 20 (п. №7, стояк), воды не будет до 17:00, а на ул. Отакара Яроша, 43, ул. Ахсарова, 13, ул. 23 Августа, 29 (п. №4, стояк), - до 20:00.