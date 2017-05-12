В некоторых домах временно прекращено водоснабжение

В некоторых домах нескольких районов Харькова сегодня, 12 мая, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00, а на ул. Наталии Ужвий, 80 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Героев Труда, 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Маршала Батицкого, 10 (п. №2), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 176 (корп. №5, п. №2, стояк), ремонт закончат до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. Валковском, 2-10, пер. Чередниченковском, 7 (п. №4), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Науки, 31-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 71 (п. №5, стояк), воды не будет до 17:00, на ул. Отакара Яроша, 33 (п. №2, стояк), ул. Новгородской, 6 (п. №2), ул. Космонавтов, 3 (п. №7), ул. Ахсарова, 13, ул. Артиллерийской, 1-44, пр. Победы, 75, 77, ул. Штурмовой, 2-8, ул. Солдатская, 33, - до 20:00.