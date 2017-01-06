В некоторых районах города временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 6 января, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. 12 Апреля, 20 (п. №1, стояк), ул. Роганской, 13 (п. №1, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №1), ул. Веснина, 7-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Пушкинской, 54 (п. №4), воды не будет до 17:00, а на ул. Героев Труда, 20/321 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 109 (п. №1, стояк), ул. Валентиновской, 11 (п. №4, стояк), ул. Алчевских, 27, ул. Пестеля, 22-93, ул. Ново-Харьковской, 45-90, - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-в (п. №4, стояк), воду должны дать до 17:00, на ул. Валентиновской, 26-а (п. №2, стояк), 35/81 (п. №4, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 121 (п. №1), воду планируют включить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Полевой, 4 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. Новгородской, 4 (п. №2, спаренный стояк), воду должны дать до 20:00.