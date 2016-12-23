В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В нескольких домах некоторых районов Харькова сегодня, 23 декабря, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Пушкинской, 47/49 (стояк), воду должны дать до 17:00; на ул. Алчевских, 2, ул. Астрономической, 35-и (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Валентиновской, 58-а (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №4, стояк), воду планируют включить до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 177, воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Старопрудной, 12 (п. №2, стояк), подачу воды планируется возобновить до 17:00; на ул. Славянской, 10 (п. №1, стояк), - до 18:00.