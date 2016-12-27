В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В нескольких домах некоторых районов Харькова сегодня, 27 декабря, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Алчевских, 21, воду должны дать до 20:00.

В Московском районе, на ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №7), 110-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейном, 59 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Новобаварском районе, в пер. Колодезном, 16, пер. Степном, 23, воды не будет до 19:30, а на ул. Конторской, 2 (стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Костычева, 19 (п. №3, стояк), подачу воды должны возобновить до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 16 (п. №6, стояк), ул. Солдатской, 33 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00; в частном секторе в районе Окружной дороги, в Малой Даниловке, - до 20:00.