В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 29 декабря, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горосвета

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на бул. Грицевца, 3 (п. №3, стояк), воду должны дать до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №7, стояк), 20/321 (п. №7, стояк), воды не будет до 20:00; на ул. Алчевских, 21, - до 20:00 30 декабря.

В Московском районе, на ул. Академика Павлова, 162-е (п. №2, стояк), воду должны включить до 20:00 30 декабря.

В Немышлянском районе, на ул. Ощепкова, 14/1 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Конторской, 2 (стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №12, стояк), воду должны дать до 20:00 30 декабря.

В Холодногорском районе, на ул. Инициативной, 4 (п. №7, стояк), подачу воды планируется возобновить до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Рымарской, 19, ремонт закончат до 18:00; в районе Окружной дороги, в Малой Даниловке, - до 20:00.