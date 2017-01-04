 

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

04 января 2017 г. 10:54
272 просмотра

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 4 января, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт  горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Косарева, 46 (п. №2), воду планируется дать до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Героев Труда, 20/321 (п. №7, стояк), ул. Метростроителей, 42 (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Раднянской, 1-10, ул. Цитовской, 1-20, водоснабжение отключено до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 316-б (п. №2, стояк), воду должны включить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Танкопия, 12 (п. №7), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Благовещенской, 29-а (п. №2, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Новгородской, 4-а (п. №4, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №2), водоснабжение восстановят до 17:00.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.