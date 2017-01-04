В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 4 января, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Косарева, 46 (п. №2), воду планируется дать до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Героев Труда, 20/321 (п. №7, стояк), ул. Метростроителей, 42 (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Раднянской, 1-10, ул. Цитовской, 1-20, водоснабжение отключено до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 316-б (п. №2, стояк), воду должны включить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Танкопия, 12 (п. №7), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Благовещенской, 29-а (п. №2, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Новгородской, 4-а (п. №4, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №2), водоснабжение восстановят до 17:00.