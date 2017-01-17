В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 17 января, временно отсутствует водоснабжение, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Продольной, 1 (п. №6), ул. Метростроителей, 22 (п. №2), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 96/153 (п. №6, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Новобаварском районе, на бул. Профсоюзном, 9 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Евгения Котляра, 8/10-з (п. №1, спаренный стояк), ул. Золочевской, 8 (п. №2, спаренный стояк), воды не будет до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Есенина, 16 (п. №2), пр. Науки, 39, 41/43, ул. 23 Августа, 24-а, 26-а, ремонт планируют закончить до 17:00, на ул. Тринклера, 20 (п. №3, стояк), - до 19:00, на ул. Рудаковской, 1-33, - до 20:00.