 

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

18 января 2017 г. 10:01
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 18 января, временно отсутствует водоснабжени,  передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Мохначанской, 73 (п. №1, стояк), ул. Грицевца, 27 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 96/153 (п. №6, стояк), 57/106 (п. №2), ул. Валентиновской, 58 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Тимирязева, 28 (п. №2), воду должны дать до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Полтавский Шлях, 188, водоснабжение восстановят до 17:00, на ул. Териховской, 70-98, 85-97,  - до 19:50.

В Шевченковском районе, на пр. Науки, 21-а, ул. Рудаковской, 1-33, ремонт планируют закончить до 17:00, а на ул. Культуры, 6 (п. №4),  - до 20:00.
Теги: Харьковводоканал,  вода, водоснабжение, ремонт

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