 

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

20 января 2017 г. 10:08
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 20 января, временно отсутствует водоснабжение,  сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Индустриальном, 34 (п. №2, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Астрономической, 35-г (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Танкопия, 13/6 (п. №3, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), водоснабжение планируется восстановить до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Холодногорской, 8 (п. №3, стояк), воды не будет до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. Клочковской, 193, подачу воды возобновят до 20:00.

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