В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 23 января, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Франтишека Крала, 69 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Киевском районе, на пл. Конституции, 20, ул. Старошишковской, 12 (п. №5, стояк), пер. Каплуновском, 2 (п. №2, стояк), воду дадут до 20:00; на ул. Академика Павлова, 319 (п. №7, стояк), - до 20:00 24 января.

В Московском районе, на пр. Московском, 41 (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 3-а (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 242 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 83 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Москалевской, 92 (п. №2, стояк), подачу воды возобновят до 20:00; на ул. Катаева, 13 (п. №2, стояк), - до 20:00 24 января.

В Слободском районе, на ул. Морозова, 1 (п. №10, стояк), воду включат до 17:00.

В Шевченковском районе, на пр. Науки, 76 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Лопанской, 31, пр. Победы, 68-а, 68, 72, 72-в, 72-г, 74, 74-а, - до 20:00.

Также в связи с проведением ремонтных работ на водоводе с 9:00 23 января до 7:00 24 января водоснабжение прекращено в пос. Подворки, пос. Солоницевка, на ул. Залютинской, 8 (кафе), ул. Залютинской, 10 (АЗС).