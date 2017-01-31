 

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

31 января 2017 г. 10:07
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 31 января, временно отсутствует водоснабжение,  сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на ул. Валентиновской, 54 (п. №3, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько, 3, пр. Тракторостроителей, 87-б (п. №6, стояк), 126 (п. №3, стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 232-а (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00.

В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 70 (п. №3, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Плехановской, 2/5 (п. №3, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Гагарина, 45-а (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 34 (п. №1, стояк), воду должны включить до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. 2-м Таганском, 4 (п. №2), водоснабжение восстановят до 18:00.

В Шевченковском районе, на ул. Шекспира, 7 (п. №4), воду дадут до 20:00.

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