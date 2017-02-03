В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 3 февраля, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на пр. Юбилейном, 75-а (п. №2, стояк), воды не будет до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Власенко, 10 (п. №1, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Университетской, 18, 20, 24, 31, 33, 35, 37/39, подачу воды планируют возобновить до 17:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 142-б, воду должны включить до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Новгородской, 20 (п. №1, стояк), ул. Тобольской, 43-а (п. №1, стояк), водоснабжение планируется восстановить до 20:00.