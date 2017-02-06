В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 6 февраля, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Александровском, 160/32 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Библика, 33 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Павлова, 313 (п. №1, стояк), в пер. Юрия Кондратюка, 2/10 (п. №2), воду включат до 17:00.

В Московском районе, на пр. Московском, 31 (п. №5), подачу воды планируют возобновить до 17:00; на пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 17-а (п. №2, стояк), 47-б (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Олимпийской, 33 (п. №2, стояк), воду дадут до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Достоевского, 1-а (стояк), водоснабжение восстановят до 17:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №16), воды не буде до 17:00; на ул. Ньютона, 5-а (п. №3, стояк), 111 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 5 (стояк), - до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Чеботарской, 34 (п. №1, стояк), подачу воды планируют возобновить до 17:00; в пер. Сестрорецком, 1-17, - до 19:30; пер. Башкирском, 20-40, - до 20:00.