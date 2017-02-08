 

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

08 февраля 2017 г. 9:53
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 8 февраля, временно отсутствует водоснабжение,  сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на б-ре Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк), воды не будет до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Героев Труда, 4 (п. №7, стояк), воду включат до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №4, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 316-б (п. №3, стояк), воду планируют дать до 17:00.

В Холодногорском районе, на ул. Евгения Котляра, 8/10-б (п. №1, 2, стояк), воды не будет до 18:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвика Свободы, 36-а (стояк), водоснабжение восстановят до 20:00. 

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