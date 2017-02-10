В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 8 февраля, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на Салтовском шоссе, 145 (п. №4, стояк), водоснабжение восстановят до 17:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 176 (кор. №2, п. №3, стояк), воды не будет до 17:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 64, ул. Архитекторов, 24, ул. Кузнецкой, 95-146 (ч/с), воду дадут до 17:00, на пер. Кузнецком, 1-22 (ч/с), пер. Очаковском, 1-10 (ч/с), - до 18:00.