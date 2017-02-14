В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 14 февраля, временно отсутствует водоснабжение, сообщили в пресс-службе горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 92-б (п. №2, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Танкопия, 13-а (п. №4, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Основянском районе, в пер. Лопатинском, 5 (п. №1, стояк), на ул. Руставели, 37 (п. №1, стояк), воду должны дать до 17:00.

В Слободском районе, на проезде Садовом, 20 (п. №1, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк), воду должны включить до 17:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 61 (п. №8, стояк), 72-а, 78-а, 78-б, подачу воды возобновят до 20:00.