В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 20 февраля, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Луганской, 36 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 79 (п. №4, стояк), воду должны включить до 17:00; на пр. Юбилейном, 34-б (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-б (п. №1, стояк), - до 18:00; на ул. Светлой, 49-а (п. №6, стояк), ул. Бучмы, 46 (п. №4, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Дзюбы, 5 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 244 (п. №4, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Петра Григоренко, 10-д (п. №1, стояк), водоснабжение восстановят до 18:00; на ул. Танкопия, 12-а (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 139-а (п. №4, стояк), - до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Золочевской, 17 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.