В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 22 февраля, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Героев Труда, 4 (п. №12, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 79 (п. №4, стояк), ул. Леся Сердюка, 26 (стояк), ул. Бучмы, 52 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 60 (п. №7, стояк), воды не будет до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 68 (п. №1, стояк), ул. Вокзальной, 10 (спаренный стояк), воду дадут до 17:00.

В Слободском районе, на пр. Петра Григоренко, 10-д (п. №1, стояк), въезде Тарасовском, 4 (п. №1, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Старопрудной, 12 (п. №2, стояк), воды не будет до 15:00, на ул. Большой Панасовской, 157-185, в пер. Беринговом, 1-10, - до 19:20, ул. Золочевской, 17 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 72-а, воду должны включить до 17:00