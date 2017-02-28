В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 28 февраля, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Шевченко, 343 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №2), воду дадут до 17:00; на пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №1-4), Салтовском шоссе, 145 (п. №7, стояк), - до 20:00; на ул. Героев Труда, 68 (п. №3, стояк), - до 20:00 1 марта.

В Немышлянском районе, на ул. Танкопия, 7, ул. Кошевого, 23-36, подачу воды возобновят до 19:00.

В Слободском районе, на пр. Московском, 102/112 (п. №2, стояк), воду включат до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Золочевской, 8, 27 (п. №3, стояк), ремонтные работы завершат до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на ул. Деревянко, 4-а (п. №2), - до 20:00.