 

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

28 февраля 2017 г. 9:55
199 просмотров

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 28 февраля, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Шевченко, 343 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №2), воду дадут до 17:00; на пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №1-4), Салтовском шоссе, 145 (п. №7, стояк), - до 20:00; на ул. Героев Труда, 68 (п. №3, стояк), - до 20:00 1 марта.

В Немышлянском районе, на ул. Танкопия, 7, ул. Кошевого, 23-36, подачу воды возобновят до 19:00.

В Слободском районе, на пр. Московском, 102/112 (п. №2, стояк), воду включат до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Золочевской, 8, 27 (п. №3, стояк), ремонтные работы завершат до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на ул. Деревянко, 4-а (п. №2), - до 20:00.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.