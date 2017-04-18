 

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

18 апреля 2017 г. 10:00
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 18 апреля, временно отсутствует водоснабжение,  сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном  районе, на пр. Московском, 300 (п. №2, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гарибальди, 1-а (стояк), воды не будет до 17:00; в пер. Ладожском, 1-а (п. №1), на ул. Героев Труда, 54 (п. №7, стояк), пр. Юбилейном, 68 (п. №6, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Любови Малой, 12-а (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №3, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Морозова, 32 (п. №1, стояк), ул. Державинской, 2 (п. №10, стояк), воду включат до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 68 (п. №2), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 64 (п. №13, стояк), воду должны дать до 20:00.

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