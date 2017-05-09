В Николаеве Шухевича несли с Бессмертным полком

На главной площади Николаева 9 мая собралось несколько тысяч человек, чтоб отметить 72 годовщину со Дня победы над нацизмом. Об этом сообщают НикВести.

После торжественных выступлений состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу в честь героев-десантников отряда Константина Ольшанского. Участники торжественного митинга принесли флаги Украины и множество цветов.

После этого на Соборной началась акция "Бессмертный полк", которая сопровождалась потасовками между националистами и участниками марша.

Так, на улице Соборной произошла конфликтная ситуация из-за того, что пожилая женщина не желала снимать георгиевскую ленту. Полицейские уговаривали ее убрать запрещенную символику, чтобы избежать провокаций.

Отметим, во время беседы полицейских с женщиной их окружили проукраинские активисты и участники шествия Бессмертного полка. Время от времени между ними возникала толкотня.



В итоге, женщина согласилась снять запрещенную символику, после чего спокойно направилась к мемориальному комплексу 68-ми героев-десантников.