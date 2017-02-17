В НТКУ уже нашли замену команде, которая занималась подготовкой Евровидения

Процесс подготовки к международному песенному конкурсу Евровидение-2017 в Украине идет в плановом режиме. Об этом заявила и.о. председателя правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Анна Бычок на брифинге 16 февраля, сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Она отметила, что частичные кадровые изменения в команде не влияют на выполнение обязательств НСТУ по организации и проведению Евровидения-2017 в Украине. В частности, на места менеджеров, которые покинули проект, уже найдена замена.

"Это заняло у нас около 72 часов, - сообщил заместитель руководителя ПАО НСТУ Павел Грицак. - Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина - люди, которые ушли, не телевизийно- производственная команда. Оставили проект люди с ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку".

Поскольку кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза, предложения по кандидатурам на замещение должностей в команде подготовки к Евровидению-2017 направлены на утверждение ЕВС.

"Ивент-менеджер выбраны совместно с городом Киевом, поскольку очень много событий вокруг Евровидения пройдет в Киеве. На должность коммерческого директора песенного конкурса кандидатом является человек, который работал более 15 лет в Национальной телерадиокомпании Украины и занималась всеми спонсорскими и маркетинговыми проектами, в частности конкурсом Евровидение -2005 и детским песенным конкурсом Евровидение-2009, Евро-2012 и другими событиями", - сказал Павел Грицак.