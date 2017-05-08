В Одессе снесли памятный знак Жукову

08 мая 2017 г. 14:40
Источник: Сегодня
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Вечером 7 мая общественные активисты Одессы заставили власть убрать памятный камень маршалу Георгию Жукову, сообщает "Радио Свобода".

Камень на проспекте Небесной сотни (ранее – просп. Жукова) был установлен днем ранее сторонниками запрещенной Коммунистической партии. На мраморном камне была надпись на русском языке: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г. К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

После споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, с помощью техники они демонтировали камень.

Видео: 

В Одессе снесли памятный знак Жукову

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